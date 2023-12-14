14 декабря, 18:11,
обновлено 14 декабря, 18:22
Санкции в отношении России

Великобритания введет запрет на импорт алмазов из России с 1 января

Александр Рюмин/ ТАСС
© Александр Рюмин/ ТАСС

В Лондоне также планируют запретить оказание вспомогательных услуг в сфере металлов

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Великобритания введет запрет на импорт алмазов из РФ с 1 января 2024 года. Об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

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"Правительство Великобритании представляет законопроект о запрете импорта алмазов из России и планирует ввести запрет на оказание вспомогательных услуг в сфере металлов, когда это можно будет сделать совместно с международными партнерами", - сказано в нем.

В документе отмечается, что запрет на импорт российских алмазов вступит в силу 1 января 2024 года. 

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