Для впервые зарегистрированных в Кировской области юрлиц снизят ставку по УСН

По словам главы региона Александра Соколова, одно из условий применения пониженных ставок по налогу - приобретение основных средств

КИРОВ, 14 декабря. /ТАСС/. В Кировской области планируют снизить ставку налога по упрощенной системе налогообложения для впервые зарегистрированных и ведущих деятельность на территории региона юрлиц до 1% с доходов и 5% с разницы между доходами и расходами. Об этом сообщил в четверг на пленарном заседании Законодательного собрания региона губернатор области Александр Соколов.

"По моему поручению правительством области после консультации с представителями малого бизнеса, депутатами законодательного собрания подготовлен проект закона по установлению пониженных процентных ставок по упрощенной системе налогообложения для юридических лиц, впервые зарегистрированных и ведущих деятельность на территории Кировской области: 1% - доходы и 5% - разница между доходами и расходами", - сказал Соколов.

Он пояснил, что льготы будут предоставляться для создания новых предприятий, и одно из условий применения пониженных ставок по налогу - приобретение основных средств. "Чтобы это были реально действующие предприятия, а не просто стол и стул в кабинете. Проект уже в работе и, рассчитываю, будет внесен на рассмотрение законодательного собрания на весенней сессии", - отметил Соколов.

На заседании депутаты также одобрили сохранение пониженной ставки по налогу на имущество организаций. Как пояснил губернатор, в прошлом году в регионе приняли ряд законов, снижающих нагрузку на малый бизнес. "Чтобы не повышать нагрузку на бизнес, мы сохраняем ставку налога на прежнем уровне. Хотя была договоренность о повышении ставки до 1,6, не будем повышать, - подчеркнул глава региона.