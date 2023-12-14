В ООН заявили, что по-прежнему рассчитывают на возобновление зерновой сделки

Заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы организации Карл Скау отметил, что "Мартин Гриффитс не оставляет попыток найти некое соглашение"

ООН, 14 декабря. /ТАСС/. ООН по-прежнему хотела бы видеть возобновление черноморской зерновой инициативы и не оставляет попыток найти способ вернуться к ней. Об этом заявил на брифинге заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Карл Скау.

Его спросили, надеется он, что сделку удастся восстановить. "Не уверен, что надежда - правильно подобранное слово, но мы, конечно, настаиваем на этом [восстановлении сделки]. Я знаю, что Мартин Гриффитс не оставляет попыток найти некое соглашение", - сказал Скау.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможность реанимирования зерновой сделки остается и что она заработает только после снятия санкций с российских компаний, занятых в агропромышленном комплексе.