Бизнес из попавших под обстрелы регионов РФ получил почти 900 млн рублей на восстановление

В ходе прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что проблема восстановления жилых домов и предприятий является очень важной в приграничных зонах

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Предприниматели из российских регионов, попавших в зону обстрелов со стороны Украины, получат 1 млрд рублей на восстановление своей деятельности, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

В ходе прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что проблема восстановления жилых домов и предприятий является очень важной в приграничных зонах.

"Всего в 2023 году бюджетам Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым предоставлена субсидия в размере 900 млн рублей. Кроме того на 100 млн рублей докапитализирована микрофинансовая организация Белгородской области. По оперативной информации от регионов, на 13 декабря 2023 года поддержка предоставлена 167 субъектам МСП на сумму 887,9 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы Минэка.

"Эти средства - безвозмездные гранты предпринимателям, а также микрозаймы пострадавшим субъектам МСП", - подчеркнули в Минэке.

В пресс-службе министерства также добавили, что государственными микрофинансовыми и региональными гарантийными организациями, действующими в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", упрощены условия предоставления поддержки пострадавшим МСП.

"До одного дня сокращены сроки рассмотрения заявок на получение поддержки и установления льготных ставок по микрозаймам и предоставленным поручительствам", - уточнили в Минэкономразвития РФ.