В Дагестане сообщили о выполнении всех обязательств перед энергокомпаниями

Организациям выделили дополнительные деньги и создали условия для работы, отметил глава региона Сергей Меликов

МАХАЧКАЛА, 14 декабря. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя прямую линию президента России Владимира Путина, сообщил, что власти региона и страны выполнили все обещания перед компаниями, которые восстанавливают энергетический комплекс региона.

"Все обещания со стороны руководства страны и руководства Дагестана выполнены, дополнительные средства выделены, условия для работы этих организаций созданы. Сегодня этот вопрос, наверное, самый наболевший для Дагестана. Мы его решаем и вместе с вами переживаем. <…> Точно на контроле держим, чтобы все средства, выделенные на реализацию этих проблем, дошли до адресата", - сказал Меликов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

По его словам, регион сегодня испытывает "энергетический кризис", потому что состояние электрических сетей "не отвечает никаким нормативным требованиям", что подтверждается многочисленными авариями, которые усугубляются погодным фактором.

"Те компании, которые занимаются восстановлением энергетического хозяйства, <…> наверно, не успевают за этими проблемами, которые у нас существуют. И это безусловно вызывает нарекания со стороны граждан, особенно Махачкалы, потому что в Махачкале самая кризисная ситуация в энергетике. <…> Я бы хотел, в свою очередь, попросить прощения у дагестанцев за те некомфортные условия, которые сегодня созданы, исходя из состояния энергетического комплекса, с которым мы сегодня вынуждены жить", - добавил Меликов.

В Дагестане с понедельника идут дожди. Из-за непогоды были повреждены линии электропередачи, затоплены несколько улиц. Из-за перебоев с электричеством в среду жители Махачкалы перекрыли два центральных проспекта города. Энергетики "Дагэнерго" переведены на особый режим работы.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции в ответ на вопрос о проблемах с энергоснабжением, возникающих в Новгородской области из-за износа сетей, пообещал узнать у руководства компании "Россети" о планах по обновлению энергосетевого комплекса региона и постараться помочь с решением имеющихся в этой сфере проблем. По словам Меликова, озвученный президенту вопрос актуален и для жителей Дагестана.