14 декабря, 20:25,
обновлено 14 декабря, 20:45
Военная операция на Украине

Лидеры ЕС заявили, что Украина остро нуждается в поставках ракет, боеприпасов и систем ПВО

Кроме того, лидеры стран сообщества попросили Совет Евросоюза увеличить финансирование Европейского фонда мира, из которого предоставляется военная помощь Киеву

БРЮССЕЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Украина остро нуждается в срочных поставках ракет, боеприпасов и систем ПВО. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС по Украине, который проходит в Брюсселе.

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"Евросовет подчеркивает острую необходимость ускорить поставки ракет и боеприпасов, в частности в рамках инициативы о предоставлении 1 млн артиллерийских боеприпасов, а также предоставить Украине больше систем ПВО", - отмечается в нем.

Кроме того, лидеры стран сообщества попросили Совет ЕС увеличить финансирование Европейского фонда мира, из которого предоставляется военная помощь Украине. "Евросовет предлагает Совету активизировать работу по реформированию Европейского фонда мира и дальнейшему увеличению его финансирования", - говорится в документе. 

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