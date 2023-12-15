Украина собрала более €400 млн в фонд энергетической поддержки

Взносы поступили от представителей частных компаний, ЕС, Германии, Великобритании, Швейцарии и других стран, отметил директор секретариата сообщества Артур Лорковский

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Фонд энергетической поддержки Украины, созданный при Энергетическом сообществе по инициативе министра энергетики Украины Германа Галущенко и еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, собрал более €400 млн от западных спонсоров. Об этом сообщил директор секретариата сообщества Артур Лорковский.

"По просьбе и при поддержке Европейской комиссии секретариат начал ряд мер и действий, направленных на поддержку Украины и украинского энергетического сектора в условиях военных действий. Фонд уже собрал более €400 млн в виде объявленных взносов", - приводит его слова агентство "Укринформ".

Взносы в него сделали представители ЕС, Германии, Великобритании, Швейцарии, США, Бельгии, Дании, Австрии, а также частных компаний, отметил Лорковский.

28 ноября Минэнерго Украины сообщало, что Киев получит через эту структуру от Вашингтона $25 млн для восстановления энергетической инфраструктуры.

Фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 года. Он призван аккумулировать средства для поддержки энергетического сектора страны от правительств, международных организаций и частных доноров.