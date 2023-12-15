В Венгрии допустили использование на АЭС "Пакш" иностранного топлива вместе с российским

Генеральный директор подразделения энергетической компании, управляющей станцией, Петер Янош Хорват предполагает, что это может случиться только через 5-6 лет

БУДАПЕШТ, 15 декабря. /ТАСС/. Руководство АЭС "Пакш" в Венгрии не исключает, что через 5-6 лет на ней, помимо российского топлива, которое выпускает компания "ТВЭЛ" в системе Росатома, будет использоваться иностранное топливо, произведенное в Западной Европе. Об этом сообщил в интервью журналу Vilag gazdasag Петер Янош Хорват, генеральный директор подразделения энергетической компании MVM, управляющей атомной станцией в Пакше.

Пока зарубежного топлива для этой АЭС, где работают четыре реактора ВВЭР-440, установленные в 1980-е годы еще советскими специалистами, не существует. Там используются тепловыделяющие сборки, поставляемые из России. Однако Венгрия, взяв курс на диверсификацию, приступила к сотрудничеству с американской корпорацией Westinghaus и французской Framatome, в целях разработки альтернативного топлива для своей АЭС.

"Нет никаких технических препятствий для установки в один из четырех идентичных блоков АЭС "Пакш" других кассет с ядерным топливом, отличающихся от российских, будь то французские или американские, - считает Хорват, - но это будет целесообразно делать только тогда, когда данный блок все равно будет остановлен в связи с продлением срока эксплуатации [станции], то есть примерно в 2028-2030 годах".

Руководитель АЭС в Пакше отметил, что помимо взаимодействия с Westinghaus существуют два возможных направления сотрудничества с Framatome. Одно из них предусматривает, что французская компания будет самостоятельно разрабатывать топливо для реакторов ВВЭР-440, но это займет много времени. Второй вариант предполагает, что она наладит сотрудничество с Росатомом и в этом случае топливо, изготовленное по российской технологии, будет поставляться на АЭС "Пакш" из Западной Европы.

"В Германии или во Франции, возможно, к 2027 году будет создано совместное предприятие Framatome и "ТВЭЛ", топливной компании Росатома, которое, по сути, будет сборочным заводом. Это совместное предприятие будет производить топливо по российской технологии, но будет выполнять лишь последний этап в процессе производства", - пояснил Хорват.

Отвечая на вопрос, может ли на АЭС в Пакше одновременно с российским топливом использоваться топливо Westinghouse и Framatome-ТВЭЛ, генеральный директор сказал: "Технических препятствий для этого нет. Однако как государственная компания мы должны рассматривать цену и качество. Очевидно, что диверсификация очень важна, но все поставщики услуг борются за то, чтобы удержаться на рынке, и поэтому стараются предложить как можно более дешевый продукт. Мы отдаем приоритет безопасности, но мы также хотим производить электроэнергию как можно более дешевым способом, а для этого нам нужно самое дешевое топливо".

Поиски нового топлива

Возможность использования на АЭС в Пакше альтернативного ядерного топлива вместо российского в декабре была законодательно закреплена в Венгрии. Депутаты парламента поддержали соответствующую поправку к стратегии в области ядерной энергетики, предложенную правительством. В то же время венгерские специалисты неоднократно заявляли, что не намерены отказываться от российского топлива до тех пор, пока будут осуществляться его надежные поставки, хотя намерены стремиться к диверсификации в соответствии с общей политикой Евросоюза.

Руководствуясь таким принципом, Минэнерго Венгрии в сентябре подписало с корпорацией Framatome Меморандум о сотрудничестве по эксплуатации и снабжению топливом атомных электростанций. Франция, располагающая самым большим количеством ядерных реакторов в Европе, самостоятельно производит для них топливо, импортируя уран из Австралии, Казахстана, Узбекистана и других стран.

Поисками альтернативы топливу для российских водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР), работающих на станциях в Евросоюзе и на Украине, в последние годы занималась в основном Westinghouse. Такая работа ведется, в частности, по проекту Европейского сообщества по атомной энергии (Евратома), получившего название APIS - "Ускоренная программа надежного снабжения топливом реакторов ВВЭР". В июле дочерняя компания MVM, управляющая АЭС "Пакш", присоединилось к этому проекту.

Реакторы типа ВВЭР, разработанные советскими специалистами в 1950-е годы, являются наиболее распространенными в мире и работают, в частности, в странах Центральной и Восточной Европы. Поиск источника поставок топлива для них взамен российского ведется их владельцами с участием крупнейших западных компаний уже не первый год. Однако подобные изыскания имеют переменный успех, их результаты неоднозначны. В последнее время эти усилия активизировались в связи с попытками некоторых стран добиться от ЕС введения санкций против российской атомной отрасли. Эксперты считают, что такая работа займет не один год и ее успех не гарантирован.

АЭС "Пакш" обеспечивает почти половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии, и правительство намерено продлить срок ее службы. Нынешний срок действия четырех энергоблоков станции должен был бы завершиться в период 2032-2037 годов, но предполагается, что они проработают как минимум до 2052-2057 годов. Одновременно в Пакше идет сооружение второй очереди АЭС - пятого и шестого энергоблоков - по проекту Росатома.