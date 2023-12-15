В Петербурге планируют возобновить массовое производство автомобилей для картинга

Для того, чтобы выпускать до 500 машин ежемесячно, необходимо оптимизировать рабочий процесс и модернизировать материально-техническую базу, отметил генедиректор завода "Патриот ДОСААФ" Андрей Горбань

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Завод "Патриот ДОСААФ" в Санкт-Петербурге планирует возобновить производство отечественных автомобилей для картинга. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Андрей Горбань.

"Сейчас физически завод может делать до 100 машин ежемесячно. В перспективе планируем увеличить производство до 500. Для этого нужно оптимизировать рабочий процесс. Помещения есть, но нужно модернизировать материально-техническую базу. Для города это очень важно, так как это и новые рабочие места, и имидж не только Петербурга, но и целой страны", - сказал он.

По словам гендиректора завода, сейчас 70% машин в центрах для картинга относятся к иностранному выпуску, поэтому необходимо наладить импортозамещающее производство. Если от государства будет системный заказ, то оборот предприятия вырастет. В советское время завод выпускал 700 машин для картинга ежемесячно, напомнил Горбань.

Завод "Патриот" (прежнее название предприятия) был основан в 1930 году в Петербурге. Это единственный в России завод по производству гоночных автомобилей карт. Предприятие стало первым в стране, которое разработало и начало выпуск картов для проката и учебного вождения. Модели АКУ-89 и КС-90 были самыми популярными гоночными автомобилями в Советском Союзе. После распада СССР финансирование и поддержка технических видов спорта почти прекратилась, однако производство картов в небольшом объеме продолжалось.