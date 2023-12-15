Эксперты отметили снижение доли займов с досрочным погашением во II полугодии 2023 года

По данным онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, по итогам октября - ноября показатель уменьшился до 30,2%

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россияне стали реже досрочно гасить среднесрочные займы в микрофинансовых организациях во втором полугодии по сравнению с началом 2023 года. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), материал есть в распоряжении ТАСС.

"С наступлением 2023 года заемщики сохраняли выработанную в 2022 году сберегательную модель поведения и часть сохраненных денежных средств направляли на досрочное погашение. В III квартале 2023 года наблюдается разворот тренда. Доля досрочных погашений снизилась до 32,7%, что на 4,1 п. п. ниже значений II квартала 2023 года. Тенденция продолжилась и в IV квартале 2023 года, по итогам октября - ноября доля досрочно погашенных займов снизилась до 30,2%", - говорится в распространенном сообщении.

Аналитики Moneyman объяснили рост досрочных погашений среднесрочных займов в I и II кварталах 2023 года в том числе стремлением заемщиков закрыть имеющиеся обязательства раньше срока, чтобы перезаключить договоры на более привлекательных условиях, поскольку с 1 июля 2023 года предельная ставка снизилась до 0,8% в день.

Одним из факторов снижения доли досрочных погашений во второй половине года аналитики также назвали замедление в микрофинансовом секторе перетока заемщиков из сегмента PDL (краткосрочные займы до 30 тыс. рублей сроком до 30 дней) в сегмент IL (среднесрочные займы до 100 тыс. рублей сроком до 6 месяцев). "Для таких клиентов изначально была характерна привычка погашать задолженность одним платежом, как это принято в сегменте PDL-займов", - пояснили эксперты.