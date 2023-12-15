Эксперт не счел новые антироссийские санкции США прорывными

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак отметил, что пакет ограничительных мер включает в себя также вторичные рестрикции, которые касаются некоторых ближневосточных, китайских и турецких компаний

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Новый пакет санкций США, введенных на этой неделе в отношении России, не стал прорывным, ограничительные меры коснулись уже традиционного набора секторов российской экономики, которые приспособились к западным рестрикциям. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"Прорывных мер в этот раз мы не увидели, скорее закономерное продолжение устоявшейся логики - традиционного набора меню секторов и географии вторичных санкций", - сказал он.

Новые рестрикции касаются нефтегазового сектора и связанного с ним сектора услуг и направлены на ограничение работы компаний на международных рынках, однако, отметил инвестор, "на практике российские сервисные операторы уже давно сосредоточены на проектах в дружественных странах".

Помимо этого, новый пакет ограничительных мер включает в себя вторичные санкции, которые касаются некоторых ближневосточных, китайских и турецких компаний. "Несомненно, такие санкции ограничивают круг потенциальных поставщиков параллельного импорта, но при этом, выбор таких поставщиков остается достаточно широким, а те из них, которые уже подпали под санкции, особенно китайские компании, скорее всего, продолжат свои поставки в Россию в любых условиях", - указал Шостак.

Самое большое влияние, по мнению инвестора, оказывают санкции в отношении российских банков, так как "банковская система все больше изолируется от системы международных расчетов".

США ранее внесли в санкционный список 23 физических лица, включая граждан России, Китая, Пакистана, Республики Корея и Турции, а также примерно 240 юридических лиц, в том числе из КНР. По версии американского министерства финансов, рестрикции нацелены против структур, которые оказывают поддержку российскому оборонно-промышленному комплексу, содействуют Москве в обходе санкций, помогают наращивать будущие поставки энергоносителей и экспортные мощности.