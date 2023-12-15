В Якутии заявили о необходимости 18 млрд рублей на строительство и обновление объектов ЖКХ

На севере региона степень износа тепловых сетей составляет до 60%

ЯКУТСК, 15 декабря. /ТАСС/. Общая потребность в финансировании на строительство и реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства на севере Якутии, где степень износа тепловых сетей составляет до 60%, оценивается в 18 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС председатель постоянного комитета Государственного собрания Якутии (Ил Тумэн) по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Александр Корякин.

"Согласно предварительным расчетам, общая потребность средств для строительства новых и реконструкции существующих объектов коммунального комплекса в целях полного охвата населения Арктической зоны составляет 18 млрд рублей (в ценах 2022 года)", - сказал Корякин.

По его словам, всего в арктических районах функционирует 145 котельных. "Протяженность тепловых сетей составляет 614 км. Объекты теплоснабжения характеризуются степенью износа до 60%, с высокой степенью износа - 23%", - уточнил председатель комитета.

На территории арктических районов Якутии общее количество частных жилых домов составляет более 7 тыс., из них к централизованному источнику теплоснабжения подключено 5 тыс., что составляет 72%.

За последние пять лет в арктических районах Якутии построено и реконструировано 30 котельных мощностью 152,97 МВт на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей, подключено к отоплению более 1,2 тыс. жилых домов. До 2028 года планируется строительство и реконструкция 23 котельных.