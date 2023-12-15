СМИ: губернатор Приморья посетил горнолыжный курорт в КНДР и несколько производств

В частности, среди последних - заводы по производству кафеля и переработке фруктов

СЕУЛ, 15 декабря. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе визита в КНДР посетил горнолыжный курорт Масикрён, заводы по производству кафеля и переработке фруктов. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Членам делегации, посетившим завод кафельных изделий "Чхоллима", рассказали об автоматизации и информатизации всех производственных процессов, о том, что безупречно реализуется система комплексного производства с использованием компьютеров", - информировало агентство.

Отмечается, что делегация Приморья посетила ряд мест в Пхеньяне и за его пределами. Делегация посетила центр русского языка Пхеньянского университета иностранных языков, православную церковь в районе Чонбэк в Пхеньяне. Приморцы также побывали на заводе по комплексной переработке фруктов "Тэдонган".

Делегация Приморского края во главе с губернатором прибыла в Пхеньян 11 декабря. В ноябре Кожемяко сообщал, что планировал до конца года посетить КНДР, чтобы обсудить сотрудничество в туризме, торговле и сельском хозяйстве. 12 декабря губернатор провел переговоры с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо об укреплении экономического сотрудничества.

Этой осенью активизировались двусторонние обмены между РФ и КНДР. В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию. Губернатор Приморья встречал главу народной республики на приграничной станции Хасан. В октябре состоялась поездка главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНДР.

15 ноября в Пхеньяне прошло 10-е заседание межправительственной комиссии КНДР и РФ по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Российскую сторону на переговорах возглавлял министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. В октябре 2023 года делегация Минспорта КНДР во главе с министром Ким Иль Гуком приняла участие в XI Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми. В ноябре делегация КНДР во главе с министром культуры Сын Чон Гю отправилась в Россию для участия в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.