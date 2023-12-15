В Казахстане с 2022 года в собственность государства вернули 10 млн га земель

Речь идет о неиспользуемых и выданных с нарушениями участках, отметила пресс-служба правительства республики

АСТАНА, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана с начала 2022 года вернули в собственность государства 10 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением земель. Об этом проинформировала пресс-служба правительства.

"В результате проведенной работы в госсобственность возвращено 10 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельскохозяйственных земель. При этом, учитывая актуальность вопроса нехватки пастбищ, возвращенные земли в приоритетном порядке направляются на нужды аграриев путем их закрепления за соответствующими населенными пунктами", - говорится в сообщении.

Соответствующая работа проводилась в период 2022-2023 годов согласно поручению лидера страны Касым-Жомарта Токаева, обозначенному в послании народу Казахстана. "Для качественного и своевременного исполнения поручения президента распоряжением премьер-министра Алихана Смаилова была создана специальная госкомиссия. В ее состав вошли представители правоохранительных органов, министерств и акиматов", - напомнили в правительстве.