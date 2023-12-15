Politico: блокировавшего санкции против РФ канцлера Австрии не было при принятии решения

По информации газеты, Карл Нехаммер покинул зал, чтобы обсудить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вопрос присоединения Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Канцлер Австрии Карл Нехаммер отсутствовал в зале, когда главы стран - членов Евросоюза пришли к соглашению о принятии 12-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

Ранее сообщалось, что австрийская сторона разблокировала принятие 12-го пакета санкций Евросоюза против России, однако новый пакет еще формально не утвержден.

По данным источников газеты Politico, Нехаммер покинул зал, чтобы обсудить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вопрос присоединения Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне.

Источник на саммите ЕС в Брюсселе ранее сообщил журналистам, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также покинул зал заседания, когда лидеры 26 других стран Евросоюза принимали решение начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Перед началом саммита Орбан предлагал не включать этот вопрос в повестку дня, отмечая, что Украина не выполнила необходимых условий и не готова к этому шагу.