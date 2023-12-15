Минсельхоз ожидает, что Россия в 2023 году произведет 520 млн литров вина

Как отметила первый замглавы ведомства Оксана Лут, государство принимает меры поддержки для обеспечения потребностей рынка и стимулирования потребительского спроса

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Производство винодельческой продукции в России в 2023 году составит 520 млн литров, в том числе около 130 млн литров игристых вин. Об этом сообщила в интервью ТАСС в студии в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия" первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"С точки зрения объемов производства, по этому году ожидаем объем производства винодельческой продукции в размере 52 млн дал, из них шампанских вин - порядка 13 млн дал", - сказала она.

Лут отметила, что российская винодельческая отрасль развивается, государство принимает меры поддержки для обеспечения потребностей рынка и стимулирования потребительского спроса.

"Поэтому развиваем, насколько это возможно, рекламу нашего вина. В первом чтении был принят законопроект о рекламе вина именно в местах произрастания винограда, чтобы поддержать винодельческий туризм. Здесь мы уверены, что отрасль будет популяризироваться и наше вкусное вино будет пользоваться поддержкой нашего потребителя", - резюмировала первый замминистра.

По данным Росалкогольтабакконтроля, опубликованных в январе 2023 года, производство виноградных вин в РФ по итогам 2022 года выросло на 9,7% - до 32,7 млн дал. Объем производства игристых (шампанских) вин вырос на 25,2% по сравнению с показателем за 2021 год и составил 16,2 млн дал.