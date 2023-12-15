В Ереване открыли представительство Российского экспортного центра

Оно стало 13-м по счету в зарубежных странах

ЕРЕВАН, 15 декабря. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) в рамках межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Армении открыл представительство в Ереване, оно стало 13-м по счету в зарубежных странах. Об этом сообщает пресс-служба центра.

"15 декабря в Ереване состоялась церемония открытия представительства Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) в Армении. Церемония прошла в рамках межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Армении", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что центр предоставит российским экспортерам широкий спектр услуг, включая поиск потенциальных покупателей в Армении, организацию переговоров, проверку надежности армянских контрагентов, а также финансовую поддержку в реализации бизнес-проектов.

"Развитие российско-армянских торгово-экономических отношений всегда представляло для нас особую важность как с точки зрения развития традиционных сфер взаимодействия, так и с позиции наращивания новых направлений партнерства", - указал в ходе церемонии открытия замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. Он назвал представительство Российского экспортного центра в Армении "новым этапом в развитии отношений между странами". По его мнению, задача центра - помогать поддерживать непрерывный диалог между между бизнес-сообществами России и Армении.

Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина считает, что текущая ситуация в мире способствует развитию отношений Москвы и Еревана, а представительство РЭЦ в Армении будет помогать "наладить эффективное взаимодействие" с местными деловыми кругами. Возглавивший его Виген Енокян подчеркнул, что у "армянских партнеров появляется "единое окно", куда они могут обращаться по вопросам подбора российских поставщиков и привлечения финансирования для заключения сделки".

Российский экспортный центр имеет еще 12 зарубежных представительств помимо Армении. Представители РЭЦ успешно работают в Индии, Вьетнаме, Турции, Казахстане, Китае и других странах.