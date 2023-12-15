В ЦБ заявили, что больше половины операций по картам в РФ приходятся на "Мир"

Как добавил регулятор, по итогам третьего квартала было выпущено почти 256 млн таких карт

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Карты платежной системы "Мир" заняли более 50% платежного рынка в России, следует из данных Банка России.

"По итогам третьего квартала 2023 года выпущено почти 256 млн карт "Мир". На "Мир" приходится 52,5% объема всех операций по картам в России и 51,6% выпущенных карт", - отмечается в материалах регулятора.

Как указано в материале издания РБК, национальная платежная система достигла таких показателей впервые.

Ранее сообщалось, что платежная система "Мир" запустила в туристических регионах Венесуэлы прием своих карт в терминалах крупнейшего банка-эквайера страны Banco de Venezuela.

Карты "Мир" помимо Венесуэлы также принимаются на Кубе, в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.