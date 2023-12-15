Польские аграрии призвали правительство ввести запрет на ввоз сахара с Украины

Резкий рост предложения со стороны украинского бизнеса повлиял на снижение цен, передает RMF24 со ссылкой на Национальный союз производителей сахарной свеклы

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Национальный союз производителей сахарной свеклы обратился к недавно избранному министру сельского хозяйства Польши Чеславу Секерскому с просьбой ввести эмбарго на ввоз сахара с Украины.

"В Польше необходимо немедленно ввести эмбарго на импорт сахара с Украины, о чем Национальный союз производителей сахарной свеклы попросил Чеслава Секерского, министра сельского хозяйства и развития села", - цитирует радиостанция RMF24 заявление объединения. В нем также отмечается, что соседние с Польшей страны, в частности Венгрия и Словакия, уже ввели аналогичные меры в отношении Украины.

По данным польских сельхозпроизводителей, ввоз сахара с Украины в страны ЕС вырос в несколько раз в связи с временными мерами по отмене таможенных пошлин на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции, которые ввел Брюссель. Резкий рост предложения с Украины повлиял на снижение цен на сахар в последние несколько месяцев в Польше, что угрожает позиции польских производителей на европейском рынке, подчеркивают польские аграрии.

В мае ЕС на год продлил отмену пошлин на экспорт товаров с Украины. В апреле Польша вместе с Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией запретили ввоз на свою территорию зерна с Украины, чтобы избежать обвала цен на внутреннем рынке. Киев, заинтересованный в реализации своей продукции, предлагает им схемы согласования экспортных партий, а также ведет переговоры с соседями об упрощении логистических процедур и пограничного контроля для транзитных грузов.