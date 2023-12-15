Бюджет нацпроекта по развитию МСП в 2024 году составит 68 млрд рублей

Для малого и среднего бизнеса доступны различные льготные банковские программы и лизинг, "зонтичные" поручительства, рассказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Бюджет национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в 2024 году составит 68 млрд рублей. Такие данные ТАСС привели в Минэкономразвития России.

"Бюджет нацпроекта в 2024 году составит 68 млрд рублей. Эти средства, прежде всего, будут направлены на реализацию программ поддержки по линии региональных гарантийных и государственных микрофинансовых организаций, самозанятых, начинающих и действующих предпринимателей", - отметила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

По ее данным, финансовые и нефинансовые меры государственной поддержки проекта с 2019 года в суммарном бюджетном объеме в денежном выражении приблизились к 400 млрд рублей.

Как утверждает Илюшникова, в рамках нацпроекта для бизнеса доступны в том числе различные льготные банковские программы и лизинг, "зонтичные" поручительства. Это позволяет развивать промышленную инфраструктуру, давать доступ малому и среднему бизнесу к различным финансовым инструментам.

"Вместе с тем в финансовом выражении совокупный эффект от выданных льготных кредитов, созданной добавленной стоимости, работы большого количества людей, вовлеченных в сферу предпринимательства, с начала действия проекта в 2019 году превысил триллионы рублей, - продолжила Илюшникова. - Только по "Программе льготного кредитования 1764" в порядка 100 банках более сотни тысяч предпринимателей уже получили кредиты с господдержкой на сумму свыше 3,4 трлн рублей".

По информации Минэкономразвития, на реализацию национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" за период с 2019 по 2023 год было потрачено почти 321 млрд рублей, из них 30% или 104 млрд рублей получили региональные институты развития. В совокупности действия всех программ удалось, в частности, досрочно достичь цели нацпроекта по увеличению числа занятых в сфере МСП: предпринимательский сектор по итогам 2023 года превысит 31 млн человек вместо целевых 25 млн человек к 2025 году.

Росстат отмечает, что совокупный вклад МСП в российскую экономику за последние годы стабильно превышает 20%.