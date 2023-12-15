Минсельхоз: около 132 тыс. семей воспользовались сельской ипотекой в 2023 году

Мера поддержки предусматривает получение льготного кредита на приобретение или строительство жилья по ставке от 0,1% до 3% годовых

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Около 132 тыс. семей по итогам 2023 года воспользовались сельской ипотекой, которая на фоне роста ключевой ставки оставляет доступным приобретение жилья на сельских территориях. Об этом сообщила в интервью ТАСС в студии в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия" первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"Основной наш инструмент - это сельская ипотека. Ею смогли уже по предварительным итогам 2023 года воспользоваться порядка 132 тыс. семей, мера поддержки продолжается", - сказала Лут.

"И сейчас с учетом роста ключевой ставки эта мера принимает особое значение, так как оставляет доступным приобретение жилья на сельских территориях", - добавила она.

В августе министерство сообщало, что уполномоченные российские банки временно приостанавливают выдачу сельской ипотеки в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. В конце сентября в пресс-службе министерства сообщили, что согласование Минсельхозом России заявок по программе "Сельская ипотека" возобновлено и осуществляется в штатном режиме.

Мера поддержки предусматривает получение льготного ипотечного кредита на приобретение или строительство жилья по ставке от 0,1% до 3% годовых.