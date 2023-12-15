Tesla получила $153 млн налоговых льгот на строительство завода в Мексике

На начальном этапе американская компания собирается вложить $4,5 млрд в этот проект

МЕХИКО, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство Мексики предоставило американской компании Tesla налоговые льготы на сумму $153 млн для строительства завода на территории страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства мексиканского штата Нуэво-Леон.

"Льготы, одобренные Советом базовой инфраструктуры и поддержки создания новых рабочих мест в виде снижения налога на заработную плату, достигают 2,627 млрд песо (около $153 млн - прим. ТАСС)", - отметили в правительстве штата. Власти добавили, что эта сумма составляет "всего лишь 3,37% от инвестиций Tesla".

Как указывается в сообщении, утвержденные льготы будут способствовать созданию необходимой транспортной инфраструктуры и помогут решить проблемы нехватки пресной воды. В правительстве Нуэво-Леона отметили, что инвестиции Tesla, которая на начальном этапе вложит в создание завода $4,5 млрд, станут рекордными в истории штата.

Ранее губернатор Нуэво-Леона Самуэль Гарсия заявлял, что завод производящей электромобили американской компании Tesla может быть построен в Мексике менее чем за девять месяцев. Предприятие будет размещено в районе Санта-Катарина, недалеко от границы с США.