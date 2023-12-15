Минсельхоз намерен увеличивать финансирование госпрограммы по развитию села

По словам первого замглавы ведомства Оксаны Лут, на 2024 год в бюджете заложено 68,5 млрд рублей на госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Минсельхоз России намерен увеличивать объем средств, направляемых на государственную программу "Комплексное развитие сельских территорий". Об этом сообщила в интервью в студии ТАСС в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия" первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Как рассказала она, государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" началась в 2020 году. В то время сумма господдержки составляла чуть больше 32 млрд рублей. В текущем году при поддержке президента РФ Владимира Путина и правительства она составляет 64 млрд рублей. На следующий год в бюджете заложено 68,5 млрд рублей.

"Каждый год объем поддержки увеличивается и расширяется функционал. И здесь Минсельхоз России будет работать над тем, чтобы и дальше этот объем увеличивать", - сообщила Лут.

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" направлена на сохранение к 2031 году доли сельского населения в общей численности населения РФ на уровне 25%, на достижение к 2031 году соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств в размере 70%, а также на повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 54%.