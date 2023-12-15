В Астраханской области состоялась закладка плавдока по заказу «Северной верфи»

Плавучий док «Владимир Емельянов» предназначен для спуска на воду кораблей размерами до 250 на 48 м и массой до 25 тыс. тонн, уточнили в пресс-службе Южного центра судостроения и ремонта

АСТРАХАНЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Плавучий док «Владимир Емельянов», строящийся по заказу ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург), заложен на производственной площадке Астраханского судостроительного производственного объединения Южного центра судостроения и судоремонта, передает корреспондент ТАСС.

«Металлический плавучий док предназначен для спуска на воду различных кораблей, судов, объемных морских сооружений размерами до 250 на 48 м, массой до 25 тыс. тонн, подъема из воды кораблей и судов для выполнения доковых осмотров, ремонтных и окрасочных работ подводной части, выполнением внутризаводских транспортно-логистических операций. Плавучий док назван в честь Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной Премии Союза ССР, ветерана Великой Отечественной войны, почетного судостроителя — Владимира Александровича Емельянова», — рассказали в пресс-службе центра судостроения и ремонта.

Там уточнили, что корпус плавдока будет сформирован из 11 понтонов. Формирование корпуса в объем из изготовленных понтонов и окончательное насыщение системами и механизмами будет производится на «Северной верфи». Предельная глубина погружения плавдока более 20 м, он рассчитан на экипаж из 21 человека.

В настоящее время на «Северной верфи» ведется строительство серий ракетных фрегатов проекта 22350, ракетных корветов проектов 20380/20385. Предполагается, что там будет вестись и строительство перспективных ракетных фрегатов проекта 22350М.