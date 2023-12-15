В планах предприятий Ямала вдвое увеличить выпуск продукции из рыбы к 2026 году

Ежегодно в регионе добывают свыше 12 тыс. тонн северной рыбы

ТАСС, 15 декабря. Объемы выпуска готовой продукции из рыбы в Ямало-Ненецком автономном округе планируется увеличить в два раза к 2026 году, благодаря поддержке правительства. Ежегодно на Ямале добывается 12 тыс. тонн рыбы, за 2023 год произведено 3 тыс. тонн готовой рыбной продукции, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Рыбоперерабатывающим предприятиям доступны гранты на развитие, компенсируется часть затрат на производство продукции, включая оплату труда, коммунальные платежи и покупку топлива. Инвестиционная поддержка, которую регион оказывает ямальским агропредприятиям, позволит увеличить объемы выпуска готовой продукции из рыбы в два раза уже к 2026 году. Ежегодно на Ямале добывается свыше 12 тыс. тонн северной рыбы. С начала этого года рыбоперерабатывающие предприятия произвели порядка трех 3 тыс. тонн готовой рыбной продукции", - говорится в сообщении.

В 2024 году в Салехарде построят новый цех, который позволит перерабатывать 150 тонн северной рыбы в год. Цех первым в регионе начнет применять метод су-вид (с франц. sous-vide - "под вакуумом"). Эта техника заключается в упаковке продуктов в герметичные вакуумные пакеты, а затем приготовлении их на водяной бане при температуре до 90 градусов. Инвестиционная поддержка правительства Ямала позволит сократить расходы на приобретение модульной конструкции и оборудования.

"Модернизация производственных мощностей наших предприятий позволит нарастить объемы выпуска и расширить ассортиментный ряд готовой продукции. Северяне смогут потреблять в пищу больше качественных ямальских продуктов, увеличатся поставки в соцучреждения. Кроме того, при расширении производств появляются новые рабочие места", - приводят в сообщении слова директора департамента АПК ЯНАО Андрея Рубашина.