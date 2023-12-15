Очередь на въезд из Латвии в Россию под Псковом увеличилась до 1220 фур

За неделю количество машин на КПП возросло более чем в 1,5 раза

ПСКОВ, 15 декабря. /ТАСС/. Очередь на въезд из Латвии в Россию через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска "Бурачки" и "Убылинка", за последнюю неделю увеличилась более чем в 1,5 раза, до 1 220 большегрузных автомобилей, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

"Бурачки", вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество АТС (автотранспортных средств - прим. ТАСС) перед пунктом пропуска - 600", - сообщается на сайте ФТС. По данным ведомства, на пункте пропуска "Убылинка" в очереди на въезд в РФ находятся 620 фур. При этом неделю назад в очереди на въезд на этих двух пунктах пропуска находились 730 грузовиков.

Кроме того, по данным ФТС, сохраняются очереди на въезд в РФ со стороны Эстонии. На пункте пропуска "Шумилкино" в очереди на въезд - 60 грузовиков, на пункте пропуска "Куничина гора" - 60 большегрузов.

В середине апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что из-за действий Эстонии и Латвии на участке границы, проходящей по территории региона, были нарушены логистические цепочки и под ударом находился сектор грузоперевозок. В прошлом году ФТС сообщила, что таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с РФ и Белоруссией, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах.