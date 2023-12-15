Сервисы бронирования заметили двукратный рост спроса иностранцев на поездки в РФ

По данным Минэкономразвития, в первую очередь это туристы из Китая, Турции, Индии, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские поисковики-агрегаторы зафиксировали в 2023 году двукратный рост количества бронирований поездок иностранцев в Россию по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в ходе круглого стола министерства.

"На площадках российских поисковиков-агрегаторов зафиксирован двукратный рост количества бронирований. В первую очередь это туристы из Китая, Турции, Индии, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана. К 2030 году прогнозируем увеличение въездного туризма в 1,5 раза - до 16 млн туристов из 17 приоритетных стран Ближнего Востока и Азии", - сказал Кондратьев, слова которого приводят в пресс-службе Минэкономразвития.

Заместитель министра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик в ходе мероприятия поделился опытом по развитию въездного туризма в своей стране. Участники встречи отметили потребность в унификации взаимного признания виз России и Белоруссии.

По словам Кондратьева, в ближайшей перспективе Минэкономразвития проведет большую совместную работу с представителями профильных ведомств, органов региональной власти и туроператоров по расширению авиасообщения, облегчению визового режима и популяризации возможности оформление единой электронной визы в Россию в других странах. "В числе приоритетных направлений работы по-прежнему остается развитие инфраструктуры и точек приема международных платежных сервисов в РФ, запуск единой карты туриста и продвижение туристических направлений России под единым брендом", - резюмировал он.