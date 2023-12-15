Госдума уточнила права юрлиц, реализующих комплексное развитие территорий

Соответствующий закон вступает в силу с 1 января 2024 года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект, уравнивающий юрлиц, отвечающих за реализацию комплексного развития территории (КРТ), и лиц, с которыми заключены договоры о КРТ, в правах и обязанностях при осуществлении отдельных этапов такой деятельности. Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

Документ инициировало правительство РФ в октябре этого года. Соответствующие поправки вносятся в жилищный и градостроительный кодексы. В рамках действующего правового регулирования такие юрлица не наделены всей совокупностью прав, предоставленных лицам, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории, в том числе на самостоятельное принятие решения о подготовке документации по планировке территории.

Также внесенные поправки группой депутатов, среди которых первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) и член комитета Сергей Колунов ("Единая Россия"), вводят в градостроительный кодекс понятие "оператор КРТ". "Его может создавать правительство РФ, региональные или муниципальные органы власти. Не менее 50% долей оператора принадлежат в этом случае создавшим органам власти. Оператор сможет создавать дочернее предприятие для реализации договоров развития и земельных участков под эти цели", - пояснил ТАСС председатель комитета Сергей Пахомов ("Единая Россия"). По мнению Кошелева, это "значительно улучшит текущий контроль и управление проектами КРТ, обеспечит механизмы акционерного контроля за соблюдением государственных интересов".

Кроме того, другая поправка уточняет административные процедуры, а именно то, что подготовка проектной документации на строительство объектов в границах КРТ возможна до образования земельных участков. "Если в границы КРТ включены необремененные муниципальные или федеральные земли, то градостроительный план земельного участка может выдаваться до образования новых участков в соответствии с утвержденными проектами планировки и межевания. Сокращается перечень документов, предоставляемых для получения разрешения на строительство", - добавил Пахомов.

Другое изменение уточняет полномочия организации ДОМ.РФ по комплексному развитию незастроенных территорий. По словам Пахомова, у корпорации появится возможность получать доли построенных помещений от лица, с которым заключен договор о КРТ. Эти помещения по отрегулированным ценам субъекты смогут затем выкупать и использовать для расселения аварийного жилья, отметил он.

О КРТ

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме КРТ, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Документом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников. Решение о вхождении дома в программу КРТ должно приниматься на общем собрании не менее чем двумя третями голосов собственников помещений или их представителей. Аналогично собрание может принять решение о выходе дома из программы.