Дума приняла закон о правилах экспертной оценки наилучших доступных технологий

Проводить экспертную оценку будет подведомственное Минпромторгу государственное учреждение

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается включить вопросы проведения экспертной оценки наилучших доступных технологий (НДТ) в сферу промышленной политики. Документ, инициированный правительством России, вносит поправки в закон "О промышленной политике в РФ".

Закон утверждает правила проведения экспертной оценки для определения соответствия НДТ технологических процессов, оборудования, технических способов, методов, применяемых и (или) планируемых к применению на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду. Утверждаются требования к экспертам, привлекаемым к проведению такой экспертной оценки, а также порядок ведения реестра этих экспертов и состав сведений, включаемый в реестр.

Также устанавливается, что проведение экспертной оценки для определения соответствия НДТ планируется на объектах, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду, отнесенных к объектам I категории и областям применения НДТ. Предметом экспертной оценки будут являться технические и технологические решения, планируемые к внедрению, а объектом экспертной оценки - инвестиционные проекты, предусматривающие создание или модернизацию промышленности с использованием НДТ.

Проводить экспертную оценку будет подведомственное Минпромторгу государственное учреждение. Таким учреждением предлагается определить федеральное государственное автономное учреждение "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики".

В законе также уточняется информация, содержащаяся в государственной информационной системе промышленности.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования.