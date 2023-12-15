Госдума разрешила бумажный документооборот для иностранных участников госзакупок

Правила будут действовать до того момента, как Россия признает электронные подписи других государств

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий иностранным участникам госзакупок, которые не имеют российской усиленной квалифицированной электронной подписи, использовать бумажный документооборот - эти правила будут действовать до того момента, как Россия признает электронные подписи других государств. Также закон устанавливает новые случаи закупок у единственного поставщика. Поправки вносятся в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Документ инициирован правительством РФ.

Закон разработан для обеспечения возможности исполнения контрактов, заключаемых иностранными лицами, и подачи ими жалоб для защиты своих прав и законных интересов. В законодательство вводится переходное положение, согласно которому до признания электронных подписей, созданных в соответствии с нормами права иностранного государства и международными стандартами, обмен документами между сторонами контракта, заключенного с участником закупки, зарегистрированным в соответствующем иностранном государстве, осуществляется без использования единой информационной системы в сфере закупок. Аналогичные нормы предлагается распространить в отношении порядка подачи и рассмотрения жалоб на действия (бездействие) контролирующих органов.

Поправки ко второму чтению

Поправками упрощаются закупки, по результатам которых заключаются контракты, предусматривающие предоставление права использования программы для электронной вычислительной машины и базы данных, путем установления возможности закупки у единственного поставщика на сумму, не превышающую 5 млн рублей, в электронной форме с использованием электронной площадки. Эта норма вступит в силу по истечении 90 дней со дня официального опубликования документа.

Также устанавливается возможность закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для осуществления деятельности российского центра науки и культуры за рубежом, российского информационно-культурного центра за рубежом, российского дома науки и культуры за рубежом, отделений таких центров (такого дома), представителя федерального органа исполнительной власти в иностранном государстве. Кроме того, переносится срок действия положений, связанных с доработкой функционала Единой информационной системы (ЕИС) для заключения контракта по результатам несостоявшихся конкурентных процедур, а также размещения в ЕИС соглашений об изменении условий контракта или о расторжении контракта.