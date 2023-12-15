Дума приняла закон о продлении обязанности декларировать объемы розничных продаж пива

Сейчас обязанность декларировать розничную продажу пивоваренной продукции действует до 15 января 2024 года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий продление обязанности для организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся розничной продажей пивоваренной продукции, декларировать объемы розничных продаж такой продукции до 20 июля 2025 года. Соответствующая норма оформлена как поправка ко второму чтению законопроекта, вносящего коррективы в контрактную систему госзакупок.

Сейчас обязанность декларировать розничную продажу пивоваренной продукции действует до 15 января 2024 года.

Также документом уточняются сведения, необходимые для внесения изменений в реестр пивоваров. Закрепляются полномочия правительства РФ на установление случаев, при которых пивовары получают возможность временно осуществлять деятельность без передачи показаний счетчиков для производства пивоваренной продукции.

Законом уточняются субъекты хозяйствования, на которых распространяются особенности применения законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции на территориях Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской области, Херсонской области.

На год - до 1 января 2025 года - для юридических лиц, действующих на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и соискателей лицензий продлеваются изъятия в требованиях по оснащению основного технологического оборудования по производству алкогольной и спиртосодержащей продукции средствами измерения и учета, оборудованием по считыванию двухмерного штрихового кода, оборудованием по считыванию федеральных специальных марок.