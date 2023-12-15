Белоусов отметил необходимость интеграции железных дорог новых регионов в единую сеть РЖД

Вице-премьер Андрей Белоусов подчеркнул, что за шесть лет инвестиционные затраты железных дорог составили более 4,5 трлн рублей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Железные дороги новых регионов РФ должны быть полноценно интегрированы в единую сеть РЖД, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на открытии IV Железнодорожного съезда.

"Отдельно хочу отметить обеспечение интеграции железных дорог новых регионов. Необходимо подтянуть их до уровня РЖД и полноценно встроить в единую сеть", - сказал Белоусов.

За шесть лет инвестиционные затраты РЖД составили более 4,5 трлн рублей, отметил он. "Хочу отметить, что РЖД входит в тройку лидеров среди российских компаний по объему инвестиций, и планирует направить на эти цели более 1 трлн рублей только в текущем году", - сказал Белоусов.

Инвестиционная программа РЖД на 2024 год составляет свыше 1 трлн 270 млрд рублей. Программа была одобрена правительством 2 ноября.

Кроме того, как отметил Белоусов, провозная способность Восточного полигона по итогам 2024 года возрастет до 180 млн тонн, соответствующая поставленная президентом РФ задача будет выполнена.

"Провозная способность Восточного полигона, который в условиях санкционной блокады, стала ключевым направлением движения грузов, увеличена на 50%. С учетом набранного темпа прогнозируется, что по итогам 2024 года поставленная президентом [РФ Владимира Путина] задача по увеличению провозной способности Восточного полигона до 180 млн тонн будет выполнена", - сказал Белоусов.

О Восточном полигоне

Транссибирская железнодорожная магистраль (старое название - Великий Сибирский путь) - самая длинная железная дорога в мире (9,288 тыс. км), соединяет Москву и Владивосток. Является важнейшей частью транспортного коридора между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй (наряду с Транссибом) магистральный железнодорожный выход России к Тихому океану. Общая протяженность дороги - 4,3 тыс. км.

Сейчас БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности. По поручению президента РФ Владимира Путина идет модернизация Восточного полигона.