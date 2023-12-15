МЭА считает, что мировой спрос на уголь после рекорда в 2023 году снизится к 2026 году

По данным Международного энергетического агентства, это может стать "историческим поворотным моментом"

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Мировой спрос на уголь после рекордного уровня в 2023 году - более чем 8,5 млрд тонн - снизится на 2,6% к 2026 году, что может стать "историческим поворотным моментом". Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) о рынке угля.

Согласно прогнозу экспертов, мировой спрос на уголь вырастет на 1,4% в 2023 году. Однако спрос на энергоресурс значительно различается в развитых и развивающихся странах. В развитых он снизится примерно на 20%. В то же время "спрос в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах остается очень высоким - в нынешнем году он увеличится в Индии на 8% и на 5% в Китае из-за роста спроса на электроэнергию", говорится в докладе.

К 2026 году авторы отчета прогнозируют общее снижение мирового спроса угля на 2,6%, что будет обусловлено "значительным расширением мощностей возобновляемых источников энергии". Более половины этого глобального увеличения мощностей придется на Китай. В результате ожидается, что спрос на уголь в КНР снизится в 2024 году и стабилизируется до 2026 года.

"Прогнозируемое снижение мирового спроса на уголь, который в настоящее время является основным энергоресуром для производства электроэнергии, стали и цемента, а также крупнейшим источником выбросов углекислого газа (CO2) в результате человеческой деятельности, может стать историческим поворотным моментом", - отмечается в документе.

"Мы несколько раз наблюдали снижение мирового спроса на уголь, но оно было кратковременным и было вызвано чрезвычайными событиями, такими как распад СССР и пандемия коронавируса, - заявил директор МЭА по энергетическим рынкам и безопасности Кейсуке Садамори. - На этот раз снижение спроса носит более структурный характер".