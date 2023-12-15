Белоруссия ожидает новый рекорд товарооборота с РФ по итогам года

Как заявил глава МИД республики, Белоруссия высоко оценивает усилия российского председательства в ЕАЭС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Взаимная торговля России и Белоруссии при сохранении текущего темпа товарооборота может достичь нового исторического максимума по итогам 2023 года. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник на ежегодном совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии.

"Отдельно отмечу жизненно важный экономический аспект - принятые существенные совместные меры по повышению устойчивости наших экономик в этот непростой период. При сохранении текущего темпа товарооборота по итогам 2023 года мы ожидаем новый исторический максимум объема торговли между нашими странами", - сказал он.

Как отметил Алейник, "благодаря подлинно союзническим отношениям, реальной взаимопомощи, в том числе в контексте нейтрализации давления со стороны недружественных стран", существенно активизировалось взаимодействие Белоруссии и России в рамках Союзного государства и таких интеграционных структур, как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.

"Проделан большой объем работы по согласованию основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы. Их принятие и последующая реализация дадут ощутимые результаты в повышении уровня жизни наших граждан, укреплении экономических потенциалов Белоруссии и России, укреплении нашего совокупного экономического потенциала", - обратил внимание он.

Министр также заявил, что Белоруссия высоко оценивает усилия российского председательства в ЕАЭС, благодаря которому удалось достичь прогресса по ряду важных вопросов. "Отдельно хотел бы отметить инициированную российской стороной и полностью поддержанную Республикой Беларусь разработку документа "Евразийский экономический путь", который обеспечит стратегическое планирование и развитие ЕАЭС с горизонтом до 2030 и 2045 годов", - заключил Алейник.