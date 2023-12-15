Сальдо внешней торговли РФ сократилось в январе - октябре до $115,6 млрд

Экспорт за указанный период сократился до $351,1 млрд

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли РФ сократилось до $115,6 млрд за январь - октябрь 2023 года с $289,4 млрд за аналогичный период 2022 года. Соответствующая статистика опубликована на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт РФ за указанный период сократился до $351,1 млрд с $493,1 млрд, импорт вырос до $235,5 млрд с $203,7 млрд. Экспорт в страны Европы сократился до $72 млрд с $233,2 млрд, импорт снизился с $72,7 млрд до $65,3 млрд.

Экспорт в страны Азии вырос до $250,9 млрд с $230,2 млрд, импорт - до $154,3 млрд с $114,1 млрд.

Также наблюдается рост торговли со странами Африки: экспорт вырос до $17,9 млрд с $11,4 млрд, импорт - до $2,8 млрд с $2,6 млрд. В то же время российский экспорт в страны Северной и Южной Америки сократился до $10,1 млрд с $17,9 млрд, импорт - до $12,5 млрд с $13,7 млрд.

В структуре экспорта доля минеральных продуктов, в том числе продукции топливно-энергетического комплекса, сократилась до 60,9% ($213,7 млрд) с 66,7% ($328,6 млрд). Второй крупнейшей статьей является продукция металлургии: ее доля выросла до 14,7% ($51,6 млрд) с 12% ($59,4 млрд). Единственной статьей экспорта, показавшей рост в абсолютном выражении, стала сельскохозяйственная продукция. Ее доля в экспорте достигла 10,3% ($36 млрд) против 6,7% ($33 млрд) за 10 месяцев 2022 года.

Крупнейшей статьей импорта являются машины, оборудование и транспортные средства. Их доля в импорте выросла до 50,7% ($119,3 млрд) с 45,5% ($92,7 млрд). Следом идет продукция химической промышленности, доля которой составила 19,8% ($46,6 млрд) против 22,6% ($46 млрд) годом ранее. Третье место в импорте занимает сельскохозяйственная продукция, чья доля в импорте составила 12,3% ($28,9 млрд) против 13,8% ($28,2 млрд) за 10 месяцев 2022 года.