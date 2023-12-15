Мелитопольский завод турбокомпрессоров стал резидентом СЭЗ новых регионов

В число участников свободной экономической зоны также вошла компания "Экостандарт-Т", сообщил министр промышленности и энергетики Запорожской области Николай Еланцев

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. ООО "Мелитопольский завод турбокомпрессоров" и компания "Экостандарт-Т" стали резидентами свободной экономической зоны (СЭЗ) в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС министр промышленности и энергетики Запорожской области Николай Еланцев.

"Статус участника СЭЗ на территории области получили Мелитопольский завод турбокомпрессоров и компания "Экостандарт-Т". Планируется, что в общем по обоим инвестпроектам объем капитальный вложений за три года реализации проектов превысит 47 млн рублей, будет создано не менее 49 новых рабочих мест", - сказал Еланцев.

По его словам, завод по производству турбокомпрессоров намерен в рамках инвестпроекта обновить станочный парк, а "Экостандарт-Т" - приобрести оборудование для производства резиновой крошки из автопокрышек.

Еланцев добавил, что всего в Запорожской области статус резидентов СЭЗ получили девять компаний.

СЭЗ на территории новых регионов РФ была создана в июне. Свободная экономическая зона предполагает особый режим предпринимательской деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы и ряд иных мер поддержки бизнеса.