Киргизия к 2026 году планирует ликвидировать дефицит электричества

Тогда власти будут готовы начать экспорт электроэнергии, рассказал премьер Акылбек Жапаров

БИШКЕК, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Киргизии к 2026 году планируют решить проблему нехватки электричества в стране и начать его экспорт за счет ввода в эксплуатацию новых гидроэлектростанций и модернизации старых. Об этом заявил в Бишкеке во время второго народного курултая (съезда) делегатов со всех регионов республики глава кабмина Акылбек Жапаров.

"Начинается проектирование Казарманского, Кокомеренского, Чаткальского каскадов и линии Кемин - Торугарт мощностью 500 киловольт. В 2024 году работы по проекту СASA-1000 (предусматривает поставки электроэнергии из Киргизии и Таджикистана в соседние страны - прим. ТАСС) кыргызской части будут завершены. Через два года заработает Куланакская ГЭС. В 2026 году мы выйдем на профицит в энергетике и начнем экспорт электроэнергии", - сказал он.

По его словам, также завершаются подготовительные работы строительства новой ГЭС "Камбар-Ата-1", в частности, возводятся тоннели, дороги и ЛЭП.

Как заверил глава правительства, в 2023 году в Киргизии для устранения дефицита электроэнергии были введены в эксплуатацию пять малых ГЭС мощностью 71 МВт, пять солнечных электростанций. Начал работать второй гидроагрегат крупнейшей в республике Токтогульской ГЭС.

В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию еще 25 малых ГЭС, а также солнечные электростанции мощностью 700 МВт. Все эти меры, уверен руководитель правительства, помогут решить проблему нехватки электроэнергии.

Сейчас Киргизия в связи с нехваткой мощностей для выработки электричества вынуждена закупать его в соседних государствах, а также в РФ.