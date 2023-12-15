Нечаев: ГД надо скорее принять законопроект о суммах ущерба от экономических преступлений

По словам руководителя фракции "Новые люди", президент Владимир Путин подтвердил, что Россия сохраняет курс на экономическую и технологическую независимость

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдуме необходимо вернуться к рассмотрению законопроекта об индексации размеров крупного и особо крупного ущерба по части экономических составов преступлений. Об этом заявил в ходе пленарного заседания руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев.

"Вы помните, что мы полтора года назад внесли в Государственную думу законопроект о повышении порогов ущерба, о переходе порогов из административного наказания в уголовное. В мае в первом чтении законопроект был принят <…>. Прошло полгода, закончилась сессия осенняя и по-прежнему законопроект не принят, лежит в комитете. Все зависло. Мне кажется, надо активнее нам выполнять поручения президента", - сказал парламентарий.

По словам Нечаева, президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия сохраняет курс на экономическую и технологическую независимость "и поставил Государственной думе задачу подумать над смягчением наказаний по экономическим статьям".

О законопроекте

Депутаты от фракции "Новые люди" внесли соответствующий законопроект в Госдуму в апреле 2023 года. Авторы законопроекта предлагают в примечании к статье 170.2 УК РФ (внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка) повысить до 3,5 млн рублей сумму, которая будет считаться крупным ущербом (сейчас 2,25 млн рублей), и до 13,5 млн рублей увеличить сумму, при которой ущерб считается особо крупным (сейчас 9 млн рублей).

В статье 178 УК РФ (ограничение конкуренции) с 50 млн до 80 млн рублей предлагается повысить планку дохода в крупном размере, с 250 млн до 395 млн рублей - дохода в особо крупном размере. Крупный ущерб в этой же статье предлагается повысить с 10 млн до 16 млн рублей, а сумму особо крупного ущерба, по мнению депутатов, нужно увеличить до 47,5 млн рублей (сейчас 30 млн рублей).

В примечании к статье 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров) крупный ущерб предлагается повысить с 250 тыс. до 400 тыс. рублей. В примечании к статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией) крупным размером предлагается считать сумму налогов, сборов, страховых взносов, превышающую за период в пределах трех финансовых лет подряд 35 млн рублей, а особо крупным размером - сумму, превышающую за период в пределах трех финансовых лет подряд 100 млн рублей (сейчас 15 млн и 45 млн рублей соответственно).

В статье 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента) крупным размером предлагается считать сумму налогов 35 млн рублей (сейчас 15 млн рублей), особо крупным - 100 млн рублей (сейчас 45 млн рублей). В статье 199.3 УК РФ (уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве) с 1,8 млн до 4 млн рублей предлагается повысить крупный размер, с 9 млн до 20,5 млн рублей - особо крупный размер.

В статье 199.4 (уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) с 6 млн до 13,5 млн рублей авторы законопроекта предлагают увеличить крупный размер, с 30 млн до 67,8 млн рублей - особо крупный размер.