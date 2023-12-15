Экс-депутат Марешаль заявила, что прием Украины в ЕС похоронит агропромышленность Франции

У страны в два раза меньше посевных площадей, что может навредить французским аграриям, объяснила она

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Присоединение Украины к Европейскому союзу станет ошибкой, оно окажет крайне негативное влияние на французскую агропромышленность. Такое мнение в эфире телеканала LCI высказала заместитель председателя партии "Реконкиста" и бывший депутат (2012-2017) Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Марион Марешаль.

"Украина является сельскохозяйственным гигантом, ее вступление в Европейский союз похоронит французский агропромышленный комплекс", - отметила она, напомнив, что "во Франции в два раза меньше посевных площадей, чем на Украине".

По словам политика, французские аграрии и так находятся в сложном положении. "Мы импортируем слишком много агропродукции в ущерб нашему собственному производству", - констатировала Марешаль.

Замглавы "Реконкисты" заявила о своем негативном отношении к возможному вхождению новых членов в состав ЕС.

"Я выступаю против любой формы расширения Евросоюза. Он уже при 27 членах сталкивается с большими политическими и экономическими сложностями, - подчеркнула она. - Так что прием новых стран, будь то Украина или кто-то другой, было бы ошибкой".

На саммите ЕС 14 декабря было принято решение начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдавией, которые могут начаться в марте 2024 года или позднее. Саммит также объявил о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в сообщество и пообещал вернуться в марте к рассмотрению вопроса о начале переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины, если к этому моменту страна обеспечит полное соответствие всем критериям для приема.

Переговоры о вступлении не задают конкретных сроков для приема страны в ЕС, они могут продолжаться любое количество времени. Так, переговоры о приеме Турции были начаты в 2005 году и никакой перспективы их завершения в обозримом будущем не просматривается.