Шадаев назвал "хорошим знаком" замедление роста зарплат в ИТ-сфере

Это свидетельствует о входе рынка в стадию охлаждения, заявил глава Минцифры

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Министерство цифрового развития России видит замедление темпов роста заработных плат в ИТ-индустрии. Это хороший знак, который говорит об охлаждении рынка, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

Он напомнил, что средние зарплаты в аккредитованных ИТ-компаниях по итогам 2022 года выросли более чем на 15%. По 2023 году статистики пока нет.

"2022 год - паника, люди уезжают. Как действуют компании? Они по чуть-чуть увеличивают зарплаты, чтобы людей немножко успокоить. Мы видим не падение окладов, а замедление роста зарплат, что, конечно, является хорошим знаком для нас - что они не растут такими темпами, как росли раньше. Мы считаем, что это временное замедление темпов в целом свидетельствует о том, что рынок входит из стадии перегретости в охлаждение", - сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС.

"Коммерсант" ранее писал, что почти 35% российских ИТ-специалистов столкнулись со снижением уровня доходов. Издание ссылалось на опрос Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК), проведенный в сентябре-октябре. Доля работников, столкнувшихся со снижением доходов, увеличилась по сравнению с данными исследования, проводившегося в январе-феврале. Осенью эту проблему в числе ключевых выделили 34,9% респондентов, тогда как в начале года их было 25,6%.