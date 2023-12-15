Россия и Китай нарастили товарооборот до более $200 млрд

Треть из этих объемов пришлась на энергоресурсы, отметил вице-премьер РФ Александр Новак

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Китаем за 2023 года уже превысил $200 млрд, треть из этих объемов пришлась на энергоресурсы. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак после заседания межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству между Россией и Китаем, сообщил кабмин.

"Вице-премьер подчеркнул беспрецедентный уровень роста товарооборота между Россией и Китаем: на сегодняшний день он уже превысил $200 млрд. Треть этого объема пришлась на торговлю энергоресурсами", - говорится в сообщении.

По словам Новака, Россия намерена нарастить поставки энергоресурсов на китайский рынок и привлечь китайские инвестиции и технологии в российский ТЭК. "Мы настроены на самое тесное партнерство с китайской стороной в энергетической сфере по всем направлениям сотрудничества. Речь идет как о дальнейшем наращивании поставок российских энергоресурсов на китайский рынок, так и о привлечении китайских инвестиций и передовых технологических решений в топливно-энергетический комплекс Российской Федерации", - отметил вице-премьер.