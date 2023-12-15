Для РЖД начались поставки скоростного электропоезда "Ласточка" серии ЭС104

Локализация производства поезда составляет почти 99%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Компания "Уральские Локомотивы" поставила четыре электропоезда "Ласточка" модель ЭС104 для РЖД с отечественным асинхронным двигателем. Локализация производства поезда составляет почти 99%, сообщили ТАСС в пресс-службе группы "Синара".

"Уникальные алгоритмы управления тяговым приводом - сложнейшая техническая задача. Это уникальная технология для России. Локализация новых "Ласточек" приближается к 99%", - сказал начальник департамента конструкторских разработок и исследований "Уральских Локомотивов" Дмитрий Лимонов.

На данный момент в СвЖД отправлено 4 поезда, еще 18 будут переданы в ближайшее время. В салоне установлены зарядки для гаджетов в виде розеток и USB-разъемов.

"В самом густозаставленным сиденьями вагоне 90 мест, всего в поезде 401 посадочное место. Если говорить о емкости со стоящими пассажирами, то около 1 300 мест. Максимальная вместимость, с учетом 7 человек на квадратный метр, 1 700 мест в поезде", - отметил руководитель проектов "Уральских локомотивов" Григорий Голубев.

"Уральские локомотивы" - совместное предприятие, созданное группой "Синара" и концерном "Сименс" на производственной базе Уральского завода железнодорожного машиностроения 1 июля 2010 года. Находится в Верхней Пышме (Свердловская область).