"Киевстар" начал восстанавливать работу мобильного интернета

По данным издания "Вести", началось восстановление международного роуминга, устраняются проблемы со сбросами звонков

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Работа мобильного интернета украинского сотового оператора "Киевстар" начала восстанавливаться после трехдневного отключения. Об этом сообщает издание "Вести".

По его данным, мобильный интернет стал появляться у пользователей "Киевстара" утром в пятницу. Началось восстановление международного роуминга, устраняются проблемы со сбросами звонков.

Сама компания еще в четверг вечером отчиталась, что ее сотрудники приступили к работе по восстановлению мобильного интернета, однако о том, что соответствующая услуга стала действительно доступна, пользователи начали сообщать только утром в пятницу. При этом в некоторых сообщениях в социальных сетях говорится, что, хотя на телефоне появляется уведомление о подключении к интернету, выйти в сеть на деле по-прежнему невозможно.

Масштабный сбой в работе "Киевстара" произошел утром 12 декабря. Отключение сети привело к многочисленным проблемам в работе мобильной связи и интернета. В частности, отключилась система национального роуминга, начались сбои в работе сервисов крупнейших банков Украины - Приватбанка и Ощадбанка. Энергохолдинг "ДТЭК" предупредил об отключении части телефонных номеров, которые компания использовала для связи. Кроме того, в некоторых регионах страны перестала работать система оповещения о воздушных тревогах. В "Киевстаре" заявили, что причиной неполадок стала хакерская атака.

По информации самого "Киевстара", цифровой инфраструктуре были нанесены критические повреждения, ее во многом пришлось создавать заново. В результате восстановить голосовую связь для большинства пользователей удалось только в четверг, при этом компания признает, что пока не может обеспечить возобновление работы около 10% базовых станций связи.