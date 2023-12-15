Рыночная капитализация компании в начале торгов достигла 230,5 млрд рублей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Цена IPO Совкомбанка составила 11,5 рубля за акцию, рыночная капитализация компании в начале торгов достигла 230,5 млрд рублей, следует из сообщения кредитной организации.

"Цена IPO составила 11,5 рубля за акцию. С учетом выпуска новых акций в рамках IPO, рыночная капитализация Совкомбанка на момент начала торгов составит 230,5 млрд рублей. IPO Совкомбанка вызвало значительный интерес со стороны инвесторов. В рамках IPO поступило более 140 тыс. заявок. Общий размер IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета", - сообщил банк.

Также сообщается, что всего был размещен 1 млрд акций, а по результатам размещения уставный капитал банка будет состоять из приблизительно 20 млрд акций. При этом предложение акций состояло исключительно из дополнительной эмиссии акций - действующие акционеры группы не продавали свои акции. Все привлеченные в ходе IPO средства будут использованы в общекорпоративных целях в рамках дальнейшего развития Совкомбанка.

Помимо этого, из сообщения следует, что доля физических лиц в размещении составила порядка 65%, институциональных инвесторов - около 35% от всего объема размещения. Розничные инвесторы, подавшие заявки на менее чем 800 акций, получили 100% аллокацию. Все остальные розничные инвесторы получили не менее 800 акций, но не полную аллокацию.