"Автоваз" планирует произвести 30 тыс. автомобилей Largus и e-Largus в 2024 году

По словам президента компании Максима Соколова, "объем выпуска непосредственно электромобилей будет зависеть впрямую от мер поддержки"

ИЖЕВСК, 15 декабря. /ТАСС/. "Автоваз" планирует произвести около 30 тыс. автомобилей Largus с двигателями внутреннего сгорания и электромобилей e-Largus в 2024 году, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.

"Объем, который планируется выпускать по автомобилям с ДВС, сейчас еще находится на утверждении совета директоров, заседание которого пройдет до конца года. Но наше предложение - это около 30 тыс. автомобилей как с ДВС, так и электрических. Объем выпуска непосредственно электромобилей будет зависеть впрямую от мер поддержки, которые будут в рамках следующего года распространяться только на высоколокализованные продукты с электросиловой установкой, либо на весь перечень продукции, в том числе из иностранных государств", - сказал он.

15 декабря на заводе в Ижевске было запущено производство опытной партии электромобилей e-Largus в количестве 30 штук. В мае 2024 года стартует серийное производство электрического Largus, а также Largus с ДВС.