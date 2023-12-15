В 2023 году больше всего повысились зарплаты в сфере образования и на госслужбе

Зарплата специалистов отрасль бизнес-услуг возросла на 20%, пишут "Известия" со ссылкой на "Работу.ру"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Зарплаты в России за 2023 год большего всего повышали в сферах образования, культуры и госслужбы, более чем на 20% по сравнению с 2022 годом. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру" об итогах 2023 года.

Как уточняет газета, специалистам в этих сферах год назад предлагали зарплату в среднем 45 тыс., а в этом - 54 тыс. рублей. Подобный рост показала отрасль бизнес-услуг, зарплата ее специалистов повысилась на 20%.

При этом в 2023 году самые низкие темпы роста зарплатных предложений, согласно исследованию, наблюдаются в сферах производства (плюс 9,7%) и ИТ (плюс 7,1%). Заместитель гендиректора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков объяснил газете, что IT-сфера остается самой высокооплачиваемой, зарплата сотрудников этой отрасли всегда в три-четыре раза выше, чем та, которую могут предложить в сфере торговли. IT-сфера также активно развивает методы нематериальной мотивации, например расширяет соцпакеты для сотрудников.

По приросту фонда оплаты труда ситуация несколько иная, отметил Ветерков. В топ-3 отраслей по увеличению трат на сотрудников вошли обрабатывающие производства (плюс 20%), административная деятельность (плюс 19%) и ИТ (плюс 18%). "Возможно, в этих сферах не только увеличивают жалование, но и нанимают больше людей", - заметил он.

Генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин отметил изданию, что основным драйвером динамики роста зарплат является конкуренция. Повышенный спрос наблюдается в производственной отрасли, строительстве, ИТ-секторе и логистике, добавил он.

В следующем году ожидается замедление роста зарплатных предложений, считает Ветерков. Он добавил, что в особо дефицитных сферах зарплата продолжит расти в среднем на 10% год к году. Эксперт ожидает, что работодатели будут усиливать нематериальную мотивацию сотрудников, так как конкуренция за кадры только увеличится.