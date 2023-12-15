Медкомпания "Лабквест" начала внутреннюю проверку после информации о хакерской атаке

В настоящий момент проведена проверка всех систем безопасности - они работают в штатном режиме, сообщили в организации

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Медицинская компания "Лабквест" инициировала внутреннее расследование для проверки информации о хакерской атаке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее Telegram-канал "Утечки информации" написал, что в открытый доступ был выложен файл, содержащий персональные данные клиентов предположительно медицинской лаборатории "Лабквест". Среди попавших в открытый доступ данных - ФИО, телефоны, адреса электронной почты, дата рождения и пол, паспортные данные.

"15 декабря в сети интернет со ссылкой на анонимный источник появилась информация о хакерской атаке нескольких организаций, включая медицинскую компанию "Лабквест". Руководством компании инициировано внутреннее расследование для проверки опубликованной информации", - отметили в компании.

В настоящий момент проведена проверка всех систем безопасности - они работают в штатном режиме. О возможной утечке данных компания сообщила в правоохранительные органы.