Володин поручил профильным комитетам держать на контроле ситуацию с ценами на продукты

В Госдуме ранее прошло совещание с представителями Минсельхоза, Минэкономразвития, Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы по вопросу стабилизации цен на социально значимые продукты питания

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам по промышленности и торговле, по экономической политике и по аграрным вопросам держать на контроле вопрос цен на потребительском рынке, в том числе в отношении стоимости яиц и мяса кур. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Давайте договоримся, что за вопросы цен, стоимость потребительской корзины, у нас отвечают три профильных комитета. Поэтому если только у нас ситуация возникает - на потребительском рынке растут цены, - ничего личного, уважаемые коллеги, все трое: решение будем принимать", - сказал Володин.

Ранее в Госдуме прошло совещание с представителями Минсельхоза, Минэкономразвития, Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы по вопросу стабилизации цен на социально значимые продукты питания, при этом особое внимание было уделено взрывному росту цен на куриное мясо, яйца и детское питание. Депутаты по итогам совещания запросили официальную информацию правительства РФ о сроках стабилизации потребительских цен на социально значимые продовольственные товары. Информация должна быть представлена до конца текущей недели.