ЦБ повысил ключевую ставку до 16% годовых

По данным Банка России, возвращение инфляции к цели в 2024 году предполагает продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Совет директоров Банка России на последнем в 2023 году заседании повысил ключевую ставку с 15% до 16% годовых, подчеркнув, что возвращение инфляции к цели в 2024 году предполагает продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

"Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16% годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким. Повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий. Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - говорится в сообщении регулятора.

ЦБ отмечает, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.