ЦБ: годовая инфляция в РФ в 2023 году сложится вблизи верхней границы диапазона 7-7,5%

Согласно прогнозу Центробанка, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Банк России сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 7-7,5%, ожидает ее вблизи верхней границы диапазона, следует из сообщения регулятора.

"Годовая инфляция, по оценке на 11 декабря, снизилась до 7,1% после 7,5% в ноябре. Это связано с эффектом высокой базы начала декабря 2022 года, когда произошла внеплановая индексация тарифов на коммунальные услуги. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7-7,5%", - отмечается в сообщении.

Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.